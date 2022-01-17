الكميشي: مشكلة السوق الليبي تكمن في احتكار القلّة للاعتمادات المستنديّة

ليبيا – أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعات اللّيبيّة عبد النّاصر الكميشي أنّ توفير دعم جزئي سيساهم بشكل كبير في توفير السّلعة وعمل مخزون استراتيجيّ لمنع الاحتكار والمضاربة في الأسعار.

الكميشي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أنّ مشكلة السوق في ليبيا عبارة عن احتكار القلّة للاعتمادات المستنديّة والسّيطرة على الأسعار داخل السّوق المحلّيّ ولا يوجد سوق منافسة، وبالتالي أيّ تدخّل حكومي لمنع المضاربة على السّلعة أمر جيّد للمحافظة على استقرار الأسعار. وقال الخطوة تأخّرت كثيرًا، ولكنّها جيّدة.

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