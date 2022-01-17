«بن شرادة»: تعمد وقف مرتبات العسكريين في الشرق يربك المشهد بدرجة كبيرة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، إن عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة تعمد عدم صرف رواتب العسكريين في الشرق ومن غير المقبول المساومة على الرواتب التي تصرف من الخزانة العامة للدولة، على حد قوله.

وأضاف بن شرادة، في تصريحات صحفية، أن الظروف الراهنة لا يمكن معها إغلاق حقول النفط مجددا، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن رئيس الحكومة تعمد إغلاق مرتبات العسكريين في الشرق يربك المشهد بدرجة كبيرة.

وأشار إلى أن قرار الدبيبة متعمد وأن استمرار الوضع الحالي يمكن أن يدفع باتجاهات أخرى.

وشدد على أن المشهد أصبح في حاجة لحكومة وحدة وطنية حقيقية يمكنها حل الإشكاليات الحالية.