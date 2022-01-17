إخلاء التعديات على 150 هكتارا من أراضي الدولة في زليتن

أخلى فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات، التعديات على أراضي الدولة في مشروع اللوز بمدينة زليتن، بمساحة 150 هكتارا.

وأزال رجال الفرع المباني العشوائية على تلك الأراضي، من محال ومنازل واستراحات، خلال حملة أمس الأحد، رفقة دوريات من مديرية أمن زليتن وفرعي جهاز الشرطة الزراعية والحرس البلدي في المدينة، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويأتي ذلك في إطار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة، وإزالة البناء العشوائي، بناء على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، حيث ستستمر خلال الفترة المقبلة في عدة مناطق.