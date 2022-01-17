الإضرار بالمصلحة العامة أبرز اتهاماته.. النائب العام يأمر بحبس نقيب خريجي معاهد الصيدلة

أمرت النيابة العامة، بحبس نقيب عام نقابة خريجي معاهد الصيدلة احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابه إضرار بالمصلحة العامة وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.

وقال مكتب النائب العام عبر صفحته على موقع “فيسبوك” إن وكيل النيابة بمكتب المحامي العام بطرابلس باشر التحقيق في التهم الموجهة لنقيب عام نقابة خريجي معاهد الصيدلة بتعمده ممارسة العمل النقابي وتمثيل فئة من المهنيين بدون استحصال موافقة الجهة المختصة ، واستبدال أسم الجسم الموازي الذي يعمل من خلاله لغرض سلب اختصاص النقابة العامة للصيادلة بإصدار أذونات مزاولة مهنة الصيدلة دون مراعاة الإجراءات المقررة بموجب اللوائح الناظمة للمهنة .

وأضاف أن النيابة العامة وجهت الجهات المختصة إلى حصر أذونات مزاولة المهنة الممنوحة من قبل المتهم ، وتسوية مراكز ممارسي المهنة استناداً إلى الإجراءات المعيبة .