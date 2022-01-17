الأطرش: كلمات الأحرار لها طعم وشعور وقبول يختلف على غيرهم

قال سامي الأطرش رئيس ما يعرف “المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير” إن: “كلمات الأحرار لها طعم وشعور وقبول يختلف على غيرهم” متسائلاً عن السر وراء ذلك.

كتب الأطرش على فيسبوك: “ياترى ماهو السر في أن للأذن والقلب استقبال مختلف عندما تصل حروف وكلمات من نوع معين من البشر ؟.. الحقيقة أن لحروف وكلمات ونبرات وروح خطاب الأحرار والأوفياء والثابتين على العهد طعم ووقع وشعور وقبول يختلف على غيرهم” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “ها هو أحد نماذج من هولاء البشر، الله أكبر أخي خالد رفيق النضال من أجل اشرف وأنبل قضية عرفها الوطن، لك مني وللعنقاء حرائر وأحرار كل الأحترام والوفاء” على حد قوله، في إشارة إلى خالد الشنوك أحد نشطاء الزاوية.