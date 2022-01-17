الميهوب: قرارات النواب ستتوقف على تقرير لجنة خارطة الطريق البرلمانية

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، إن قرارات النواب في جلسة اليوم الإثنين، تتوقف على تقرير لجنة خارطة الطريق البرلمانية.

الميهوب، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف: ”حتى الآن لم يتبين ما إن كانت الخارطة جاهزة للمناقشة خلال جلسة البرلمان من عدمه”.

ولفت إلى أن إيقاف مرتبات العسكريين وحرس المنشآت النفطية، قد تتسبب في مسارات غير مرغوب فيها”.

وكان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله، قال في وقت سابق، إن جلسة الإثنين سيترأسها عقيله صالح، متابعا:” هناك دعوة وجهت لرئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر لحضور الجلسة”.