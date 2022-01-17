ويليامز تؤكد للعمامرة رغبتها في زيارة الجزائر للتنسيق مع قادتها بشأن ليبيا

ليبيا- التقى وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة على هامش زيارته للعاصمة المصرية بالمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز للتباحث حول تطورات القضية الليبية.

بيان صحفي صادر عن الخارجية الجزائرية اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى إبداء ويليامز رغبتها لزيارة الجزائر قريبا للتنسيق مع قيادتها حول آفاق إنهاء الأزمة الليبية وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا من قبل لعمامرة.

وجدد لعمامرة موقف بلاده الثابت ودعمها الدائم لليبيين في سبيل تحقيق التوافقات الضرورية حفاظا على وحدة وسيادة ليبيا في ظل الأمن والاستقرار.

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