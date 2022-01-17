بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 17 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 17 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء أجواء ممطرة من حين لأخر على مناطق شمال ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (13- 15) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على الجبل الغربي.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (10- 15) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر على مناطق الجفرة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12 – 15)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على السرير.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13- 16) مْ. .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:24)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09).