736 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و12 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 736 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأحد، و127 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 602 مصاب، وتُوفي 12 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 13.3% من إجمالي 5527 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4791 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ست حالات بالمنطقة الغربية، وخمس حالات في المنطقة الشرقية، وحالة واحدة في المنطقة الجنوبية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 398 ألفًا و55 حالة، منها 7127 حالة نشطة، بينما تعافى 385 ألفًا و75 حالة، وسُجلت 5853 حالة وفاة بالمرض في البلاد.