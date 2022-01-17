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النيابة تحبس نقيب خريجي معاهد الصيدلة.. لإضراره بالمصلحة العامة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر وكيل النيابة بمكتب المحامي العام بطرابلس إجراءات التحقيق في انحراف سلوك نقيب عام نقابة خريجي معاهد الصيدلة.

وتضمنت الاتهامات قيام المذكور بتعمد ممارسة العمل النقابي وتمثيل فئة من المهنيين دون استصدار موافقة الجهة المختصة، واستبدال اسم الجسم الموازي الذي يعمل من خلاله؛ لغرض سلب اختصاص النقابة العامة للصيادلة بإصدار أذونات مزاولة مهنة الصيدلة، دون مراعاة الإجراءات المقررة بموجب اللوائح المنظمة للمهنة .

وجاء تحرك النيابة العامة بناءً على ما ساقه رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة للصيادلة في معرض بلاغه المرفوع في مواجهة نقيب عام نقابة خريجي معاهد الصيدلة، بحسب ما ذكره مكتب النائب العام.

وعقب الاستجواب؛ قرر وكيل النيابة حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الإضرار بالمصلحة العامة وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.

ووجهت النيابة العامة الجهات المختصة بحصر أذونات مزاولة المهنة الممنوحة من قبل المتهم، وتسوية مراكز ممارسي المهنة بما يتوافق مع الإجراءات.

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قناة 218 الليبية

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