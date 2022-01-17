نشرة الطقس والصيد البحري لليوم الإثنين بحسب الأرصاد الجوية

طرابلس 17 يناير 202 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، عبر نشرته الدورية الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الإثنين، وخلال اليومين القادمين.

الملخص العام

تبقى الأجواء شتوية وممطرة على بعض مناطق شمال ليبيا على فترات متفرقة، مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة أخر الأسبوع يومي (الخميس و الجمعة) على المناطق الغربية.

ويبقى الطقس بارد نسبياً على معظم أرجاء البلاد, حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12 – 15) مْ، ولاتتجاوز (10) مْ على المناطق الجبلية.

كما أصدر المركز نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الإثنين كالآتي:

الصلاحية اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير: ريح غربي الى شرش نشط مساء يوم الغد على ساحل طبرق تصل سرعته (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•استمرار لسقوط أمطار خفيفة و متفرقة من حين إلى أخر.

•ريح شرش سرعته ما بين (05 – 20) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 2.00) متر.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

•درجة حرارة سطح البحر ( 14- 17) مْ.

•الرؤيـة متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

•استمرار لسقوط أمطار متفرقة من حين إلى أخر.

•ريح متغير الاتجاه إلى باش يتحول ظهر الغد إلى شرش سـرعته ما بين (05 – 20) عقدة وتصل إلى (25) عقدة مساء الغد على ساحل طبرق.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.75) متر.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

•درجة حرارة سطح البحر (14 – 17) مْ.

•الرؤيـة متوسطة أثناء سقوط المطر. (وال _ طرابلس) ف و / ه ع

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