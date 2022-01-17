الشيباني: نحتاج في جلسة البرلمان اليوم موعد محدد للانتخابات

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إنه يجب أن تنصب جلسة مجلس النواب اليوم على الانتخابات وما يدور حولها من جدل ولغط، وما موقف المفوضية من موعد الانتخابات الذي اقترحته بتاريخ 24 يناير، وهل العراقيل مازالت قائمة ويجب تحديد القوة القاهرة بوضوح سواء شخصيات أو كيانات أو دول وهل خاطبت المفوضية الأجهزة الأمنية بالكيانات التي هددتها وماهي الدول المتدخلة في عمل المفوضية وما هو المطلوب من مجلس النواب لمساعدة المفوضية في إنجاز مهامها.

الشيباني وفي منشور له على فيسبوك، أضاف يجب أن نعرف، هل هناك موعد جديد مقترح لإجراء الانتخابات، ويجب أن يكون كل ذلك كتابيًا بصورة رسمية من المفوضية تقدم إلى مجلس النواب وليس عبر بيانات مبهمة أو مؤتمرات صحافية بإجابات دبلوماسية وليتخذ مجلس النواب بعد ذلك الإجراء المناسب، ولننتظر ما يتمخض عن لجنة خارطة الطريق فيما يتعلق بتشكيل حكومة إلى حين إجراء الانتخابات القادمة في حال إعلان المفوضية رسميًا عن فشل الانتخابات وتحديد موعد قادم لهذه الانتخابات “.