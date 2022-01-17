الدرقاش: ليبيا انتفعت بـ«الدبيبة» وانتفع منه الليبيون

قال مروان الدرقاش، الناشط السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة يخدم البلد لا شك، وقد انتفعت به ليبيا وانتفع منه الليبيون، وفق قوله.

كتب الدرقاش على فيسبوك: “قالوا أنت مستفيد من الدبيبة لأنك تمتدحه في منشوراتك، نعم أنا مستفيد من الدبيبة لأن من يخدم بلدي بلاشك سوف يصلني نفعه قصد ذلك أم لم يقصد فأنا صاحب هذه البلد ومن يخدمها فهو يخدمني”.

وواصل الدرقاش: “بالرغم أني لم أتحصل على منحة الزواج ولم أحظى بمنصب في حكومة معاليه ولم ألتقيه يوماً ولم أقصده في حاجةٍ قط سواء بشكل مباشر أو عن طريق وساطة، لكن من انتفعت منه ليبيا وانتفع منه الليبيون فلاشك أني قد انتفعتُ منه أدركتُ ذلك أم لم أُدْرِكُه”.