أبوعرقوب لـ«بوابة إفريقيا»: على مجلس النواب تغيير الحكومة الحالية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

17 January, 2022

وجه المحلل السياسي من طرابلس أحمد أبوعرقوب، رسالة عاجلة إلى أعضاء مجلس النواب يطالبهم بإنقاذ ليبيا.

وقال أبوعرقوب في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن حكومة الوحدة فشلت في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها حسب خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقي الحوار السياسي في جنيف، وتم ايقاف عدد كبير من المسؤولين في الحكومة من طرف النائب العام بتهم الفساد المالي والإداري”، مشيراً على أنه من الواجب على مجلس النواب تغيير الحكومة الحالية والعمل على إعداد خارطة طريق تشمل تغيير الحكومة وتأسس لأرضية صلبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مع ضمان توفر ضمانات أكبر لقبول جميع الاطراف لنتائج اي انتخابات قادمة.

يشار إلى أن مجلس النواب يعقد اليوم الاثنين جلسة رسمية بمقر مجلس النواب بطبرق، والجلسة المرتقبة هي الأولى التي يترأسها عقيلة صالح منذ عودته لمهامه على رأس المجلس، بعد أن كان نائبه فوزي النويري يترأس الجلسات بموجب تكليف بعد ترشح عقيلة للرئاسة.