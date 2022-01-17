توقعات طقس ليبيا.. أمطار متفرقة وسماء مغطاة بالسحب

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى أن الأجواء ممطرة من حين لآخر على مناطق شمال ليبيا.

وجاءت تفاصيل توقعات الطقس في بقية المناطق كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13- 15) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على الجبل الغربي.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (10- 15) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر على مناطق الجفرة مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12 – 15)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على السرير.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13- 16) مْ.

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