الجروشي : السكوت عن قطع مرتبات أفراد القوات المسلحة يُعد خذلان وخيانة لهم

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي بإن قطع مرتبات أفراد القوات المسلحة أمر مرفوض مهمَا كانت الأسباب ولا يحق لأحد في ليبيا أن يقطع أو يساوم المواطنين الليبيين على قوتهم وقوت أبنائهم، لاسيما حماة الوطن.

الجروشي وفي تصريحات صحفية، أضاف ” السكوت عن أبسط حقوق أفراد القوات المسلحة يعد خذلان وخيانة لهم” .

وتابع بأن تأمين وحماية القوات المسلحة للحقول والموانئ النفطية نتج عنه تحسن ملحوظ في الصادرات النفطية الأمر الذي انعكس إيجابيا على إيرادات الدولة الليبية من بيع النفط.

وأردف الجروشي ” ليس من المقبول أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بقطع المرتبات عن أبناء القوات المسلحة والتي قوامها من كافة أبناء ليبيا، في نفس الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بسداد مرتبات الاتراك والمرتزقة بالدولار.

وطالب أبناء وحكماء ومشايخ القبائل بغلق الموانئ والحقول النفطية، تنديدًا بحقوق أفراد القوات المسلحة.