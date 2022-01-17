الجروشي: قطع مرتبات أفراد القوات المسلحة أمر مرفوض وخيانة

صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الدكتور طارق الجروشي بأن قطع مرتبات أفراد القوات المسلحة أمر مرفوض مهما كانت الاسباب ولا يحق لأحد في ليبيا أن يقطع أو يساوم المواطنيين الليبين علي قوتهم وقوت أبنائهم ، لاسيما حماة الوطن ، مضيفاً بأن السكوت عن أبسط حقوق أفراد القوات المسلحة يعد خذلان وخيانة لهم .

وتابع الجروشي بأن تأمين وحماية القوات المسلحة للحقول والموانيء النفطية نتج عنه تحسن ملحوظ في الصادرات النفطية الأمر الذي انعكس ايجابياً على ايرادات الدولة الليبية من بيع النفط ، فليس من المقبول أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بقطع المرتبات عن أبناء القوات المسلحة والتي قوامها من كافة أبناء ليبيا في نفس الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بسداد مرتبات الاتراك والمرتزقة بالدولار ، مطالباً ابناء وحكماء ومشايخ القبائل بغلق الموانيء والحقول النفطية.