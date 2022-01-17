انقشاع تدريجي للسحب الممطرة نهاية الأسبوع بغرب ليبيا

أخبار ليبيا24

تبقى، الأجواء شتوية وممطرة على بعض مناطق شمال ليبيا على فترات متفرقة، مع حدوث انقشاع تدريجي للسحب الممطرة آخر الأسبوع على المناطق الغربية، وذلك وفق ما جاء في نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتوقعت الأرصاد، بقاء الطقس باردا نسبيا على معظم أرجاء ليبيا. حيث إن درجات الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح ما بين (12 – 15) مئوية ولا تتجاوز (10) مئوية على المناطق الجبلية.

سحب ممطرة

وفي التفاصيل، فإن الأجواء من رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة وحتى جبل نفوسة (الغربي)، تشهد سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة. بينما درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (13- 15) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على الجبل الغربي.

والأجواء في الخليج، سهل بنغازي، أمساعد وحتى الواحات ومراده، ماطرة من حين لآخر. والرياح، غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على المناطق الساحلية. أما درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (10- 15) مْ.

وفي الجفرة، سبها، غـات، غدامس والحمادة، السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر على مناطق الجفرة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

والرياح، شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. بينما درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (12 – 15) مْ.

أما الأجواء في الكفرة، السرير وتازربو، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على السرير. الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (13- 16) مْ.