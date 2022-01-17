جلسة اليوم.. هل تستمر الحكومة أم لا؟

تنعقد اليوم الإثنين جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، والتي تتصدر العملية الانتخابية جدول أعمالهَا، وتحديدًا الحلول المناسبة للمضي قدمًا في إجرائها.

وظهرت أصوات بين أعضاء المجلس تدعُو إلى تشكِيل حكومة تكنوقرَاط خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ومن المنتظر أن يحضر الجلسة التي ستنعقد في مدينة طبرق أكثر من 100 نائب من أجل بحث “موعد محدد وثابت لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب”

يأتي عقد تلك الجلسة في وقت لاحق اليوم، وسط أصوات في المجلس تطالب بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات، وهو ما أظهره بيان صادر مؤخرًا عن 15 عضوًا من مجلس النواب يدعو “لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة”، معلنين تبرأهم من “حكومة الفساد برئاسة عبدالحميد الدبيبة”، حسب تعبير البيان.

والنواب الـ15 الموقعون على البيان هم: جبريل أوحيدة وطلال الميهوب، وعادل مولود محفوظ، وأحمد الشارف، وآدم بوصخرة، وأسماء الخوجة، وطارق الجروشي، وسالم قنيدي، ورمضان شنبش، وعبدالمنعم العرفي، وابتسام الرباعي، وجاب الله الشيباني، وناصر النعاس، ومحمد بن خليل، وبشير الأحمر.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر، من العام الماضِي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 22 ديسمبر ما وصفته بحالة “القوة القاهرة” لعدم قدرتها على التقيد بالتاريخ الذي حددته خارطة الطريق للانتخابات.

وفي سياق ذاته، تواصل لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب مشاوراتها مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات، حسب بيان سابق صادر عنها.

وتشكلت اللجنة في 22 ديسمبر الماضي، بقرار رئاسة مجلس النواب رقم 13″” لسنة 2021، حيث تتكون من عشرة أعضاء، وتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

وفي السياق التقت اللجنة مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة وأعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وتلقى النتائج المنتظرة من هذه اللجنة اهتمامَا من المجتمع الدولي، خصوصَا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي صرح خلال مؤتمر صحفي الخميس بالقول “سنعمل مع مجلس النواب للتأكد من أن تلك الخارطة ستسمح بعقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن، لأنني أعتقد أنه من المهم إقامة مؤسسات شرعية في البلاد”

وأشار غوتيريس إلى أن مستشارته الخاصة لليبيا، ستيفاني وليامز “تعمل جاهدة مع الأطراف بهدف خلق الظروف الملائمة للمضي بالأمور على وجه السرعة، فيما يتعلق بالانتخابات في ليبيا”.

وفي السادس من يناير الجاري، طالبت وليامز، لجنة خارطة الطريق “بجدول زمني” يضمن الحفاظ على زخم الانتخابات ويحترم إرادة 208 ملايين ناخب مسجلين في ليبيا. جاء ذلك بعد اجتماعها مع اللجنة بمقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس. وقالت وليامز في تصريح آخر إن اللجنة ستعلن في الخامس والعشرين من الشهر الجاري عن طريقة المضي قدمًا والخطوات المقبلة في ملف الانتخابات.