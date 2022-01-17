عقيلة صالح: حكومة الوحدة منتهية الولاية ولابد من إعادة تشكيلها

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة انتهت ولايتها بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي، «ولابد من إعادة تشكيلها».

ودعا صالح النائب العام المستشار الصديق الصور إلى التحقيق فيما صرفته الحكومة، خصوصا في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة المجلس، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح، حسب بيان ألقاه في جلسة مجلس النواب، الإثنين.

وطالب النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى تحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب.