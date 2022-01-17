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مصلحة الطيران تنظّم دورة تدريبية حول أساسيات أمن الطيران في بنغازي

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مصلحة المطارات عن تنظيم دورة تدريبية في مجال أساسيات أمن الطيران، تحت إشراف ومتابعة إدارة الموارد البشرية، يقدّمها الموظفان تابعان للمصلحة، المدرب مصباح ميلاد شهوب والمدرب محمود المصري العلوص.

وتهدف الدورة إلى الرفع من قدرات وكفاءة الكوادر البشرية بالجهات القائمة على تأمين وحماية المطارات، بمشاركة عدد من مديري الأجهزة الأمنية العاملة بمطار بنينا الدولي وموظفين تابعين لمصلحة الطيران المدني.

وتستمر الدورة، التي بدأت فعالياتها يوم أمس الأحد والمقامة بفندق تيبستي بمدينة بنغازي؛ لمدة خمسة أيام متتالية.

وتشهد الدورة التدريبية، التعريف بالتهديدات التي تواجه الطيران المدني والتدابير الواجب اتخاذها وكيفية السيطرة على المناطق المقيدة أمنيًا في محطة الركاب وعلى الجانب الجوي من المطار.

 

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قناة 218 الليبية

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