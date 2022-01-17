الارصاد: استمرار الاجواء شتوية باردة… وممطرة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 06/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى شتوية وممطرة على بعض مناطق شمال ليبيا على فترات متفرقة مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة أخر الاسبوع (يومي الخميس و الجمعة) على المناطق الغربية.

ويبقى الطقس بحسب التقرير بارد نسبيا على معظم ارجاء البلاد حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12 – 15) مْ ولاتتجاوز (10) مْ علي المناطق الجبلية.

وكان المركز الوطني للارصاد قد اشار في تقرير سابق مساء الاحد ان السحب الماطرة مازالت تنتشر على مناطق عدة من الشمال ترافقها امطار من حين إلى آخر وتبقى الاجواء باردة شتوية اما مدن الجنوب درجات الحرارة اكثر برودة من الشمال خاصة ليلا. والله أعلم.