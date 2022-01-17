المستشار عقيلة صالح: حكومة الوحدة الوطنية تعد منتهية الولاية ولابد من إعادة تشكيلها

ترأس رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، جلسة البرلمان في طبرق بحضور رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر.

المستشار وخلال كلمه له، أكد أن حكومة الوحدة الوطنية تعد منتهية الولاية، ولابد من إعادة تشكيلها، مطالبًا النائب العام بالتحقيق فيما تم صرفه من أموال من تاريخ مباشرة عملها وخاصة بندي التنمية والطوارئ وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف لنواب أو غيرهم لمناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وقال “حان الوقت لدرء شبه التعطيل والتأجيل عن البرلمان والسعي نحو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن”، داعيًا البعثة الأممية للضغط على كافة الأطراف من أجل إجراء الانتخابات.

وأضاف المستشار قائلًا “لجنة خارطة طريق سوف تقدم احاطتها بعد التواصل مع جميع الاطراف الليبية”