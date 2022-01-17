بن شرادة: من غير المقبول المساومة على الرواتب التي تصرف من الخزانة العامة للدولة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن الظروف الراهنة لا يمكن معها إغلاق حقول النفط مجددا.

بن شرادة أشار في حديثه لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن تعمد رئيس الحكومة إغلاق مرتبات العسكريين في الشرق يربك المشهد بدرجة كبيرة.

وأوضح أن قرار الدبيبة متعمد، وأن استمرار الوضع الحالي يمكن أن يدفع باتجاهات أخرى.

ورأى أن المشهد أصبح في حاجة لحكومة وحدة وطنية حقيقية يمكنها حل الإشكاليات الحالية، خاصة أنه من غير المقبول المساومة على الرواتب التي تصرف من الخزانة العامة للدولة.

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