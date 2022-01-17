بدء قبول طلبات “العمالة المصرية” على مهن طبية في ليبيا

فتحت وزارة القوى العاملة المصرية للمرة الثانية باب التقدم على 37 فرصة للعمل في سبع مهن في المجال الطبي داخل ليبيا، اعتبارًا من يوم أمس الأحد.

وتعدّ هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع، إذ بدأت وزارة القوى العاملة في قبول طلبات المتقدمين للفرص المهنية التي تضم سبع مهن في مجال الطب من بينها أطباء تخصص نساء وولادة وأشعة تشخيصية طوارئ وإسعاف وعدد من اختصاصات التمريض، برواتب تتراوح بين 3,500 و4,500 دينار ليبي، داعيةً الراغبين في التقدم للعمل بهذه المهن إلى المبادرة بسرعة التسجيل على موقع الوزارة .

وقال وزير القوى العاملة المصرية محمد صعفان إن هذه هي ثاني طلبية لاستقدام العمالة المصرية للعمل بالمجال الطبي في ليبيا، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا لتنظيم حماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا؛ للمشاركة في إعادة الإعمار ومشروعات عودة الحياة.

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