المصباحي: ما يهم البرلمان هو حل أزمة القوة القاهرة والعراقيل التي واجهت الانتخابات

قال مدير مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية محمد المصباحي إن مجلس النواب سيناقش أزمة القوى القاهرة، والتي أعاقت استكمال العملية الانتخابية في البلاد، كما أنه سوف يناقش رئيس المفوضية والسجل المدني حول ما يثار من وجود عمليات تزوير.

المصباحي وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد، لم يستبعد مناقشة تشكيل حكومة محاصصة جديدة من قبل البرلمان لتعيد توحيد البلاد، بعد عجز الحكومة الحالية عن التهيئة لانتخابات وانتهاء مدتها.

وأشار إلى أن ما يهم المجلس هو حل أزمة القوة القاهرة والعراقيل التي واجهت الانتخابات واستكمالها لتخرج في شكل أفضل.

وكشف عن احتمالية وضع بند لمناقشة تعيين المناصب السيادية في ظل التوافق الكبير في الفترة الماضية مع ما يعرف بمحلس الدولة وتشكيل 6 لجان من البرلمان لاختيار قادتها.