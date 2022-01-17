السنوسي الشريف: ليبيا أمام عدة سيناريوهات وحكومة الوحدة أخفقت في إنجاز الانتخابات

اعتبر المحلل السياسي السنوسي إسماعيل الشريف أن ليبيا تعيش أمام سيناريوهات متعددة على وقع ما حصل من عراقيل للاستحقاق الانتخابي الذي كان الهدف الأسمى لخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية بقيادة حكومة الوحدة الوطنية التي أخفقت في إنجاز الانتخابات ولم تتمكن من العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها.

وأكد الشريف، في تصريح ل “بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الإثنين، أن الأمور أصبحت معقدة قانونيا بسبب ثغرات في القوانين الانتخابية، حيث لم تتمكن المفوضية العليا للانتخابات من إعلان القائمة النهائية للمترشحين مما عرقل الحل السياسي الذي توافق عليه الليبيون في ملتقى الحوار السياسي.

وقال السنوسي إسماعيل الشريف في هذا الصدد إنه من الممكن أن يسعى مجلس النواب إلى اعتماد خارطة طريق جديدة في حالة تعذر رفع القوة القاهرة عن مفوضية الانتخابات التي عجزت عن إعلان القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة في أول انتخابات من نوعها في ليبيا.

وأبرز أن هناك أيضا مقترحات حول إمكانية إجراء انتخابات برلمانية أولا وفقا لقاعدة دستورية أو الذهاب إلى الخيار الدستوري بما يتطلب التمديد لمجلسي النواب والدولة وهذا لا يتناسب مع الاتجاه العام في ليبيا الذي يتضح من خلال استلام مليونين ونصف المليون ناخب بطاقاتهم الانتخابية في رسالة واضحة تدل على إرادة شعبية كبيرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية معا.

أما بخصوص الجولات المكوكية التي تقوم بها المبعوثة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز خلال هذه الفترة في عدة دول، فأشار المحلل السياسي الليبي إلى أن هذا الأمر يعيد الذاكرة إلى جولات المبعوث السابق غسان سلامة الذي أدرك حجم التأثير الإقليمي والدولي على الأزمة السياسية الليبية.

وأضاف السنوسي الشريف أن الجولات الخارجية التي تجريها وليامز هي بغية إحداث أكبر قدر ممكن من التوافق الدولي حول خطوات الحل السياسي لكافة حالات الانسداد والتأزيم المتكررة في المشهد الليبي المعقد إلى حد كبير، وفق تعبيره.