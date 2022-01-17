ليبيا تسجل 12 وفاة و736 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ليبيا 736 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد، والصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وذكر المركز، في بيانه، أنه تسلم 5527 عينة وصلت من 21 مختبراً من مدن طرابلس، بنغازي، سبها، مصراتة، ترهونة، صرمان، غدامس، درج، بني وليد، الزنتان، زليتن، الخُمس، الزاوية، مسلاتة، يفرن وغريان.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR أظهرت النتائج 4,791 عينة سلبية، و736 عينة إيجابية، وبلغت نسبة الحالات الإيجابية “13,3 %”، مع تسجيل “127” حالة حرجة .

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حــــالات الشفــــاء بلغت 602، أما حالات الوفاة المسجلة يوم الأحد فبلغت 12 حالة وفاة، ست منها في المنطقة الغربية وخمس حالات بالمنطقة الشرقية، فيما سجلت المنطقة الجنوبية حالة وفاة واحدة.

وبلغ إجمالي الإصابات “العدد التراكمي”، 398,055، والحالات النشطة 7,127، والمتعافون 385,075، والوفيات 5,853.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية