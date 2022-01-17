البرلمان ينظر في معلومات تزوير الأرقام الوطنية

نفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر لمجلس النواب، اليوم الاثنين، وجود أي تزوير في الأرقام الوطنية.

وأوضح “بالتمر” أثناء إحاطته أمام البرلمان، صباح اليوم، أن المصلحة لم تتلق أي تقارير من جهاز المخابرات بشأن وجود تزوير في الأرقام الوطنية.

وأفاد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، خلال إحاطته في الجلسة ذاتها، أن المفوضية لم تستطع إصدار القائمة النهائية للمترشحين الرئاسيين نتيجة تأخر الأحكام النهائية لعدد من الطعون، وأن تشكيلات مسلحة وأطراف سياسية هددت بإيقاف العملية الانتخابية قسرًا في حال إصدار القائمة النهائية للمترشحين الرئاسيين.

كما أكد على أن المفوضية أحالت 12 حالة تزوير في ملفات المترشحين للانتخابات إلى النائب العام، منبهًا إلى الحاجة للمزيد من الجهود والتركيز على التفاصيل الفنية لتنفيذ عملية انتخابية لا تشوبها أي عيوب، موضحًا أن الحديث عن عملية انتخابية بتواريخ جديدة؛ يعني إعادة فتح باب تسجيل الناخبين.

واقترح “السائح”، في إحاطته، مراجعة الإجراءات المتعلقة بقبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرًا إلى الحاجة لفترة زمنية طويلة لإجراء الانتخابات.

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