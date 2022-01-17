بالتمر ينفي وجود أي تزوير في الأرقام الوطنية

نفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر لمجلس النواب، اليوم الاثنين، وجود أي تزوير في الأرقام الوطنية.

وأوضح “بالتمر” أثناء إحاطته أمام البرلمان، صباح اليوم، أن المصلحة لم تتلق أي تقارير من جهاز المخابرات بشأن وجود تزوير في الأرقام الوطنية.

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وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ،أعلن في بيان ألقاه ،أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت ولايتها في 24 كانون الأول الماضي، مشيرا إلى ضرورة إعادة تشكيلها.

و طلب صالح من النائب العام الليبي، الصديق الصور، التحقيق فيما صرفته حكومة، الوحدة الوطنية المؤقتة وخاصة في بندي التنمية والطوارئ، علاوة على التحقيق في المخالفات في المناقلة بين بند وآخر من دون موافقة المجلس، وكذلك إساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف للنواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

كما طالب رئيس مجلس النواب الليبي، النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بتحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب.