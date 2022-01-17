إحالة 12 حالة تزوير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية للنائب العام – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

قال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح اليوم الإثنين، إنه تمت إحالة 12 حالة تزوير في ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية للنائب العام.

وأضاف السايح في كلمة أمام مجلس النواب أن إجمالي الطعون القضائية في قرارات المفوضية وصلت إلى 154 تم الحكم في 139 طعن منها.

وأوضح رئيس المفوضية. أن أي تاريخ جديد يتطلب عملية تحديث سجل الناخبين وتحتاج إلى ستة أشهر للانتهاء من عملية التحديث.

وأشار السايح إلى ضرورة النظر في آلية الطعون عن طريق لجنة من المفوضية والقانونيين.

وأكد أن المفوضية ستراجع ملف لقبول ملفات الترشح للانتخابات الرئيسية والبرلمانية وتحتاج لفترة زمنية طويلة.

وذكر أن الأحكام الصادرة عن لجان الطعون القضائية لم تتسق مع نصوص القانون رقم 1 لسنة2021 فيما يتعلق بشروط الترشح.