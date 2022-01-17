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تخريج الدفعة الأولى لفريق القفز الحر لمنتسبي المهام الخاصة للواء طارق بن زياد المجحفل بقاعدة تمنهنت

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب ، اليوم الاثنين، عن تخريج الدفعة الأولى لفريق القفز الحر لمنتسبي المهام الخاصة للواء طارق بن زياد المجحفل بقاعدة تمنهنت.

اللواء المحجوب وفي منشور له على فيسبوك قال: ” بالرغم من محاولات بائعي الوطن وضمائرهم للتضييق والنيل من منتسبي القوات المسلحة في قوتهم ومنعهم من الحصول على مرتباتهم ، الا ان عزم الرجال وقوة الإرادة وحبهم لوطنهم ورسالتهم السامية في الذود عن التراب والعرض ورفع كفاءتهم واستمرار بناء مؤسسة عسكرية قوية وعصرية” .

وأوضح: ” أنه التدريب نظم  بمقر اللواء واستكمل بقاعدة تمنهنت ومدة الدورة امتدت لثلاث أشهر وطاقم المدربين عناصر وطنية ليبية بالكامل ونسبة النجاح 70 في المئة قفز حر معتمد دوليًا ، وانظم الخريجين لفريق ليبيا العسكري للقفز الحر”

وأكد اللواء المحجوب أن” تم التنسيق للبدء في الدورة الثانية لدفعة اخرى من  منتسبي القوات المسلحة” .

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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