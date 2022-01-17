الخارجية تدين اختطاف الحوثيين لسفينة مدنية تحمل علم الإمارات

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عملية الاختطاف التي اقترفتها جماعة الحوثي ضد سفينة شحن مدنية تحمل علم دولة الامارات العربية المتحدة كانت محملة بمعدات المستشفى السعودي الميداني.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العابرة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وخرقا للقوانين والأعراف الدولية وتطورا خطيرا يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية فيه وتهديداً للإقتصاد والتجارة الدولية ويعد استهدافها جريمة حرب .

وشددت وزارة الخارجية على أن هذه الأفعال تزيد من هوة الصراع وحدته بين الأطراف المتنازعة ويسهم بلا ريب في إطالة أمد معاناة الشعب اليمني.

وأكدت وزارة الخارجية على أهمية استتباب الأمن والاستقرار في اليمن والمحافظة على وحدة ترابه وعلى حق الشعب اليمني في التمسك بالشرعية التي ارتضاها والعيش بسلام ورخاء .