«المفقودين»: 278 جثة جرى العثور عليها في ترهونة وجنوب طرابلس

قالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إن عدد الجثث التي جرى استخراجها من مدينة ترهونة وجنوب طرابلس ضمن المقابر الجماعية والفردية بلغ 278 حالة.

وأشارت إلى أن مشروع الربط وُجدت به 129 حالة، والمشروع الزراعي (5 كيلو) 54 حالة، ومكب القمامة العام 35 حالة، وطريق العبد (خلف دار الكهرباء) 13 حالة، وجنوب طرابلس 39 حالة.

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ووُجدت جثة واحدة في كل من سيدي الصيد (الكم)، ومقر الدعم المركزي، فيما وُجدت جثتان في كل من مستشفى ترهونة (ويف)، وبالقرب من محطة الوقود غنيوة، ومنطقة البطن – طريق النهر.

كما جرى العثور على جثة واحدة في كل من سيدي الصيد (الكم)، ومقر الدعم المركزي، فيما وجدت جثتين في كل من مستشفى ترهونة (ويف)، وبالقرب من محطة الوقود غنيوة، ومنطقة البطن – طريق النهر.