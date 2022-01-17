السايح: أحكام لجان الطعون القضائية لم تتسق مع نصوص القانون رقم 1 الخاص بشروط الترشح

العنوان – طبرق

قال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح اليوم الإثنين، إن الأحكام الصادرة عن لجان الطعون القضائية لم تتسق مع نصوص القانون رقم 1 لسنة2021 فيما يتعلق بشروط الترشح.

وشدد السايح في كلمة أمام مجلس النواب على ضرورة النظر في آلية الطعون عن طريق لجنة من المفوضية والقانونيين.

وأوضح رئيس المفوضية أنه تمت إحالة 12 حالة تزوير في ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية للنائب العام.

وذكر أن إجمالي الطعون القضائية في قرارات المفوضية وصلت إلى 154 تم الحكم في 139 طعن منها.

وأشار إلى أن أي تاريخ جديد يتطلب عملية تحديث سجل الناخبين وتحتاج إلى ستة أشهر للانتهاء من عملية التحديث.

وأكد أن المفوضية ستراجع ملف لقبول ملفات الترشح للانتخابات الرئيسية والبرلمانية وتحتاج لفترة زمنية طويلة.