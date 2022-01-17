الخطوط التونسية تبحث عودة الرحلات بين تونس وطبرق

بحث وفد تابع للخطوط الجوية التونسية مع غرفة التجارةً والصناعة والزراعة طبرق؛ إمكانية تسيير رحلات جوية بين مطاريْ طبرق وتونس قرطاج.

وأفاد رئيس غرفة التجارة طبرق إبراهيم الجراري، على هامش الاجتماع الذي عُقد بمقر البلدية مع المدير الإقليمي للخطوط التونسية بليبيا، فهمي بن رشيد؛ أن هذه الرحلات تهدف إلى تسهيل حركة سفر المواطنين الراغبين في العلاج والسياحة بين تونس وليبيا، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن المساعي مستمرة لعودة الرحلات بين مطار طبرق والمطارات المصرية.

يُذكر أن الخطوط الجوية التونسية استأنفت رحلاتها تجاه مطاري معيتيقة وبنينا منتصف شهر مايو 2021 بعد توقف دام سبعة سنوات بسبب الأوضاع الامنية التي شهدتها البلاد، وهو انعكست آثاره بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية في البلدين.

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