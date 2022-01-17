السايح يحدد 4 عوامل لإنجاز العملية الانتخابية

حدد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أربعة عوامل يجب توافرها لتتمكن المفوضية من إنجاز العملية الانتخابية.

السايح وخلال جلسة النواب، اليوم الإثنين، قال إن هذه العوامل هي “التوافق السياسي، والأمن، والتمويل، والتشريع”.

جاء ذلك في رده على سؤال طرحه أحد النواب حول اتفاقه مع أهمية توفر “أربعة أعمدة” لإنجاح العملية الانتخابية.

وهذه الأعمدة، وفق النائب، هي “قاعدة دستورية أو دستور يُستفتى عليه، وميثاق وطني تقبل به كل الأطراف المتنافسة على السلطة، وتوفير الحد الأدنى من الأمن حتى لا يكون هناك رفض مسلح لنتيجة الانتخابات، وتحقيق المصالحة الوطنية”، ليعلق السايح بأن هذه الأعمدة “سياسية” بامتياز.