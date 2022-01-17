البدري يناقش عددا من القضايا في مجال التعليم والبحث العلمي بالأردن

التقى السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري، سفير ليبيا بالمملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور وجيه عويس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم المكلف بمقر وزارة التعليم بالعاصمة الأردنية عمان.

وتطرق اللقاء، إلى عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وعلى رأسها تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في هذا المجال.

وناقش البدري مع الوزير، إمكانية زيادة قبول الطلبة الليبيين للدراسات العليا في مجال التخصصات الطبية.

وحضر اللقاء من الجانب الأردني الدكتور مأمون الدبعي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، كما حضر من جانب السفارة الليبية الدكتور أحمد الدويك الملحق الثقافي ومحمد رمضان الشؤون القنصلية بالسفارة.