عمران: على الليبيين الوقوف بقوة أمام مصادرة حقهم في إقرار الدستور

بوابة افريقيا الاخبارية-همسة يونس |

17 January, 2022

رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، أن يتوجب على الليبيين الوقوف بقوة أمام مصادرة حقهم في تقرير مصيرهم وإقرار دستورهم الدائم وبناء دولتهم.

وقالت عمران، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “كلما قارب المسار الدستوري على الانتهاء، سارع رئيس مجلس النواب بوضع العراقيل أمام استكماله، فهل ستكون لجنة معينة ومشكلة من 30 عضو أكثر مشروعية من هيئة منتخبة من الشعب الليبي ممثلة بالتساوي عن الأقاليم التاريخية الثلاث أصدرت مشروع للدستور ينتظر عرضه على الشعب الليبي”.

وأضافت عمران، إن “كل مايجري يصب في إطار التمطيط وإضاعة الوقت أمام إقرار دستور وإجراء انتخابات استنادا على نصوصه وبناء دولة القانون والمؤسسات”.