مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»: محاولة لاعتراض سيارة تقل نوابا متجهين إلى فندق دار السلام في طبرق

قال مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط» مساء اليوم الإثنين، إن سيارة تقل عدد من أعضاء مجلس النواب تعرضت لمحاولة اعتراض في طريقها من مقر المجلس إلى فندق دار السلام في مدينة طبرق عقب انتهاء الجلسة.

وأوضح المصدر أن السيارة التي يستقلها النواب تعرضت إلى «المضايقة وإطلاق نار في الهواء»، وأضاف أن المعترضين حاولوا إيقاف السيارة لكن السائق تمكن من الفرار والوصول إلى الفندق بسلام.

ولم يقدم المصدر أي تفاصيل بشأن هوية الأشخاص الذين حاولوا اعتراض سيارة النواب.

وعلق مجلس النواب، جلسته اليوم إلى غدا الثلاثاء، والتي عقدت برئاسة المستشار عقيلة صالح.