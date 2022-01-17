التقرير الأولي لخارطة الطريق أمام البرلمان قبل 25 الجاري

أكد البرلماني وعضو لجنة خارطة الطريق، عيسى العريبي، أنه سيتم تقديم التقرير المبدئي للجنة في الرابع والعشرين من يناير الجاري.

وأوضح العريبي في تصريحات تلفزيونية أن هناك توافقا كبيرا، خصوصا في معالجة المسار الدستوري، لافتا أنه سيكون هناك لقاءات أخرى مع كافة الأطراف السياسية الفاعلة لتوسيع قاعدة المشاركة.

وفي سياق متصل، كشف، نصر الدين مهنا، رئيس لجنة خارطة الطريق، في تصريحات صحفية أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى البرلمان في الخامس والعشرين من يناير الجاري، مشيرا إلى أن لجنته ما تزال بحاجة إلى إجراء سلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية بخارطة الطريق وأن الاستفتاء على الدستور لم يحسم بعد، وهو محور اللقاءات الجديدة.

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