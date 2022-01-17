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السايح: إحالة 12 حالة تزوير في ملفات المرشحين إلى النائب العام

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الإثنين، إحالة 12 حالة تزوير في ملفات المرشحين للانتخابات إلى النائب العام.

وأضاف، خلال جلسة مجلس النواب في طبرق “نحتاج إلى المزيد من الجهود والتشريعات الانتخابية حتى نحصل على عملية لا تشوبها عيوب” داعيًا إلى “إعادة النظر في القوانين والتشريعات بإجراءات جديدة”.

وقال “سنراجع طلبات ترشح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا يحتاج فترة زمنية كبيرة، وإذا تحدثنا على أي موعد جديد يجب فتح باب الترشح من جديد”.

وأوضح السايح سنقوم بإعادة التدقيق في ملفات المترشحين من حيث الإجراءات وصحة المعلومات، ونحن بصدد مراجعة كل المستندات المقدمة ابتداء من الشهادات العلمية انتهاء بالتزكيات”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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