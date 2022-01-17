رئيس البرلمان الليبي يدعو لتشكيل حكومة جديدة

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح اليوم الاثنين إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لم يعد لها شرعية ويجب تشكيل حكومة جديدة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في وقت لاحق اليوم، أن أعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم بدأت برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيس مصلحة السجل المدني، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية (وال).

وتحدث صالح خلال جلسة للبرلمان عن وضع خريطة طريق جديدة للانتخابات، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن الحاجة إلى فترة من 6 إلى 8 أشهر من أجل استكمال العملية الانتخابية.

جاء ذلك في بيان تلاه صالح خلال جلسة البرلمان، بعد أكثر من 3 أسابيع من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية، التي فشلت السلطات الليبية في عقدها، 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ودعا صالح النائب العام المستشار، الصديق الصور، إلى التحقيق فيما صرفته الحكومة، خصوصاً في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة المجلس، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح، حسب بيان ألقاه في جلسة مجلس النواب.

وطالب النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بتحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقاً لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب.

يأتي ذلك، فيما شهدت القاهرة تحركات دبلوماسية بشأن ليبيا حيث بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة مع أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط سبل تحقيق التوافق بين الأطراف الليبية، كما ناقش وزير الخارجية المصري ونظيره الجزائري تطورات الأزمة.