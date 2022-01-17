الدبيبة: السماح لليبيين بالتقديم على التأشيرة الإماراتية إلكترونيا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الاتفاق مع سفير الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى ليبيا محمد الشامسي على البدء في السماح للمواطنين الليبيين بالتقديم على التأشيرة الإماراتية إلكترونيًا دون الحاجة للتقديم في أي سفارة.

وأكد الدبيبة في ختام لقاء جمعه مع سفير الإمارات بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أنه جرى التباحث حول استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

من جانبه قال سفير الإمارات تمكنا من الوصول لتفاهمات مع حكومة الوحدة الوطنية التي نعتبرها حكومة فاعلة وجريئة وتستطيع اتخاذ القرارات التي نبني عليها شراكات سياسية واقتصادية معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين البلدين والتنمية وزيارات المتبادلة بين الشعبين الليبي والإماراتي مؤكدا أن العلاقات الليبية الإماراتية هي علاقات استراتيجية.

وقدم السفير أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي، وأعرب عن تطلعه لعودة البعثة الإماراتية للعمل من طرابلس لتقديم خدماتها للمواطنين الليبيين.