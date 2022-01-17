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القائم بأعمال السفارة الليبية يستقبل وفد من وزارة العمل لتسهيل سفر العمالة المصرية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل السفير محمد عبد العالي مصباح  القائم بأعمال  السفارة الليبية بالقاهرة بمكتبه اليوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022 وفد وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ، ضم كل من وكيل وزارة العمل والتأهيل ومدير مكتب هيئة الاستثمار بالوزارة ومدير مكتب المراجعة الداخلية بالوزارة والموفدون بقرار من وزير العمل والتأهيل لمتابعة سير العمل بالملحقية العمالية بالسفارة ، وحضر اللقاء الملحق العمالي بالسفارة .

وتم خلال الاجتماع الإطلاع على الإجراءات المتخذة لتسهيل استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا في إطار الإتفاقيات الموقعة بين وزارتي العمل الليبية والمصرية ، حيث أشاد الوكيل بالخطوات المتخذة وبالتناغم بين وزارة العمل والسفارة الليبية بالقاهرة .

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صحيفة الساعة 24

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