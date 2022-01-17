القائم بأعمال السفارة الليبية يستقبل وفد من وزارة العمل لتسهيل سفر العمالة المصرية

استقبل السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة بمكتبه اليوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022 وفد وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ، ضم كل من وكيل وزارة العمل والتأهيل ومدير مكتب هيئة الاستثمار بالوزارة ومدير مكتب المراجعة الداخلية بالوزارة والموفدون بقرار من وزير العمل والتأهيل لمتابعة سير العمل بالملحقية العمالية بالسفارة ، وحضر اللقاء الملحق العمالي بالسفارة .

وتم خلال الاجتماع الإطلاع على الإجراءات المتخذة لتسهيل استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا في إطار الإتفاقيات الموقعة بين وزارتي العمل الليبية والمصرية ، حيث أشاد الوكيل بالخطوات المتخذة وبالتناغم بين وزارة العمل والسفارة الليبية بالقاهرة .