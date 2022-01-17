الخارجية الليبية تدين اختطاف الحوثيين سفينة ترفع علم الإمارات

العنوان – طرابلس

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عملية الاختطاف التي اقترفتها جماعة الحوثي ضد سفينة شحن مدنية ترفع علم دولة الإمارات محملة معدات المستشفى السعودي الميداني.

وأكدت الوزارة أن هذا الاختطاف يعد انتهاكا صارخا لحرية الملاحة البحرية و التجارة العابرة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن اختطاف السفينة يمثل خرقا للقوانين والأعراف الدولية ويعتبر تطورا خطيرا يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية فيه وتهديداً للاقتصاد والتجارة الدولية ويعد استهدافها جريمة حرب.

وأفادت أن مثل هذه الأفعال تزيد من هوة الصراع و زيادة حدته بين الأطراف المتنازعة ويسهم بلا ريب في إطالة أمد معاناة الشعب اليمني.

وأكدت الوزارة على أهمية استتباب الأمن والاستقرار في اليمن والمحافظة على وحدة ترابه وعلى حق الشعب اليمني في التمسك بالشرعية التي ارتضاها والعيش بسلام ورخاء .