مراقبة تعليم سوق الجمعة تُطلق حملتها لتطعيمات تلاميذ الأول ابتدائي

بدأت في مدينة طرابلس، اليوم الاثنين، حملة التطعيمات المدرسية والكشف والتطعيم الطبي لتلاميذ الصف الأول لمرحلة التعليم الأساسي في كافة المدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة.

وأفادت اللجنة المشرفة على الحملة، التي بدأت بمدرسة حليمة السعدية الواقعة في نطاق البلدية لمندوب وكالة الأنباء الليبية، أن هذه الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبي والتطعيمات على تلاميذ الصف الأول بالمدرسة والذين بلغ عددهم حوالي 94 تلميذًا وتلميذة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة انطلقت تحت إشراف الصحة المدرسية ببلدية سوق الجمعة، وتتمثل أيضًا في الكشف الطبي الشامل للتلاميذ بالمدارس الواقعة في نطاق البلدية كافة، على العيون والباطنة والأسنان من قبل أطباء واختصاصيين لإجراء كشوفات طبية للتأكد من الحالة الصحية للتلاميذ داخل المدارس، علاوةً على إعطاء التطعيمات اللازمة للطلاب المستهدفين من هذه الحملة، خلال العام الجاري 2022 م.

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