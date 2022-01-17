عماد السايح لم يكن واضحا بما يكفي خلال الإحاطة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السائح لم يكن واضح بما يكفي خلال إحاطته أمام مجلس النواب.

وأوضح العرفي في تصريح لاخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، أن السائح تحجج بحجج واهيه. مشيراً إلى أن كل الملاحظات الفنية التي قدمتها المفوضية تم الاخذ بها كالطعن مثلاً وغيرها من الملاحظات.

وأضاف العرفي، أن السائح تحدث عن مخاطر ستنجم في حال أعلان القائمة النهائية، وحديثه عن التشكيلات المسلحه والقوة القاهرة. وعندما طلبنا منه الايضاح عن التشكيلات من تتبع وهل هيا تأخذ تعليمات من الحكومة أو تتبع جماعات أخرى وتتلقى تعليماتها منهم لم يجيب. وطالب التركيز على تفاصيل في القوانين الانتخابية واستكمالها من وجهه نظره. رغم أننا أخذنا بكافه الملاحظات الفنية للمفوضية.

وأكد العرفي، أن السائح طلب مدة من 6 إلى 8 أشهر ولم يعلن عن موعد محدد للعملية الانتخابية. وتحدث عن الاحكام الصادره بخصوص الطعون بإنها تتناسق مع موجب القانون. والوقت قصير و أن 42 ساعه لم تكن كافيه وهناك اشخاص عليهم احكام والاحكام متضاربة دون شرح تضاربها. ولم يكن واضح بشكل شامل.

وفي سياق متصل قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي. إن إحاطة رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر جاءت مخالفة لما ورد في تقارير جهاز المخابرات ووزارة الداخلية.

وأوضح العرفي لـ”أخبارليبيا24″ أن هناك تضارب كبير. والأمر يتطلب استدعاء رئيس جهاز المخابرات ووزير الداخلية لما قدموه من تقارير لمجلس النواب حول وجود تزوير في الأرقام الوطنية.

وأشار عضة مجلس النواب إلى أن تقاريرهما جاءت مخالفه لما قدمه رئيس مصلحة الاحوال المدنية.

وأضاف العرفي، أن بالتمر أكد أنه لا توجد أي عمليات تزوير في الأرقام الوطنية صاحبت العملية الانتخابية، وإن وجدت تكاد لا تذكر.