وزارة الداخلية: ملف حقوق الإنسان والمفقودين والنازحين يتطلب جهوداً مضاعفة

عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية صباح اليوم الاثنين اجتماعاً بين مدير مكتب حقوق الانسان عميد دكتور “فؤاد حسن الباشا” و”اغناسيو سان رومان” رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر “فرع ليبيا” ومرافقته “مروى شبر”.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول عديد من البرامج ذات الاهتمام الانساني المشترك، وأكد الدكتور “فؤاد” على أن ملف حقوق الإنسان والمفقودين والنازحين والمهاجرين يتطلب جهوداً مضاعفة أكثر من أي وقت خاصةً وأن الدولة الليبية تعيش مرحلة مفصلية جد هامة، وأن وزارة الداخلية ترحب بأي جهد حول هذا الملف لتتكامل أدوار الجميع وتتأسس دولة القانون التي نصبو إليها جميعاً.

وحضر الاجتماع رائد “عبدالمنعم الكردى” عضو عن مكتب التعاون الدولي بإدارة العلاقات والتعاون، و”نادية سمير” التابعة لقسم التعاون الدولي بمكتب حقوق الانسان.