سفير الإمارات يقدم لوزيرة الخارجية نسخة من أوراق اعتماده

قدم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد إلى ليبيا محمد علي الشامسي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش نسخةً من أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى ليبيا .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن سفير الإمارات أكد اليوم الاثنين خلال لقائه الوزيرة دعم بلاده للجهود التى تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة كما جدد التأكيد على حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي والطاقة المتجددة والاستثمارات، إضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، والاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال التطوير والإعمار .

كما تم الاتفاق على البدء في السماح للمواطنين الليبيين بالتقديم على التأشيرة الإماراتية إلكترونيًا دون الحاجة للتقديم في أي سفارة.

ومن جهتها رحبت وزيرة الخارجية بالسفير الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا مؤكدة استعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة للسفير في أداء عمله .